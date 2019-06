ലക്നൗ : ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം.ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ സുരാജ്കുണ്ഡ് റോഡിലുള്ള സ്പോർട്സ് വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും നിർമിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്‌നിശമന സേനയുടെ എട്ടു യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആളപായമോ,ആർക്കേലും പരിക്കേറ്റതായോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Meerut: A fire breaks out at a sports apparel factory on Surajkund road. 8 fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/5PprmsUPbK

