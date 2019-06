ടോന്റണ്‍: ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ 17ആം മത്സരത്തിൽ പാകിസ്താനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയവുമായി ഓസ്ട്രേലിയ. ടോന്റണില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 41 റണ്‍സിനാണ് പാകിസ്താനെ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ 49 ഓവറില്‍ നേടിയ 307 റൺസ് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ പാകിസ്ഥാനു മറികടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 45.4 ഓവറില്‍ 266 റണ്‍സിന് പുറത്തായി.

That's the game.

Glenn Maxwell with an astonishing run-out to end proceedings. Wahab threatened to do something special for a brief period but the bowlers have done their job – it's a 41-run win for the reigning champions. #CmonAussie #CWC19 pic.twitter.com/xjGInDB7mI

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 12, 2019