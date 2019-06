ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണ തീയതിയും സമയവും നിശ്ചയിച്ചു

ഡൽഹി : രണ്ടാം ചാന്ദ്രദൗത്യം ജൂലായ് 15 ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കി. പുലർച്ചെ 2 :51 ന് ആണ് വിക്ഷേപണ സമയം.. ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഐഎസ്ആർഒ ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 800 കോടി ചിലവിലാണ് നിർമിച്ചത്. ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇത്. ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്.

#Chandrayaan2 #India's ambitious #lunarmission would be launched in month from now between July 9-16. It has 3 modules Orbiter, Lander (Vikram) and Rover (Pragyan). It has13 payloads and one from #NASA. @isro 8 payloads on Orbiter, 3on lander, 2 on Rover &1passive. pic.twitter.com/mqyJ9qkbTb

— Imran Khan (@imrankhanjourno) June 12, 2019