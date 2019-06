‘പുൽവാമ മറക്കില്ല.. പൊറുക്കില്ല’, ഇമ്രാന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി : വിരുന്നിനിടെ രാജ്യാന്തര മര്യാദ ലംഘിച്ച് നാണം കെട്ട് ഇമ്രാൻ

ബിഷ്‌കെക്ക്: കിര്‍ഗിസ്ഥാനിലെ ബിഷ്‌കെക്കില്‍ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായി ഉച്ചകോടിക്കിടയിലും നിറയുന്നത് ഇന്ത്യ-പാക്കിസ്ഥാന്‍ വൈരം തന്നെ. ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ ഭീകരവാദം കയറ്റി അയക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യ. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും നേതാക്കള്‍ പരസ്പ്പരം കണ്ടിട്ടും ഹസ്തദാനം പോലും ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകാത്തതു തന്നെ ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ബന്ധം വഷളായി എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ഇമ്രാൻ ഖാനുമായി ഹസ്തദാനം നടത്തിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ,മുഖാമുഖം നോക്കാൻ പോലും മോദി തയ്യാറായില്ല .

ചർച്ച നടത്തണമെന്ന ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ആവശ്യവും മോദി തള്ളി . ഇന്നലെ കിർഗിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് നൽകിയ അത്താഴവിരുന്നിലും നരേന്ദ്രമോദി ഇമ്രാനെ അവഗണിച്ചു . വിരുന്നിനിടെ രാജ്യാന്തര മര്യാദ ഇമ്രാൻ ലംഘിച്ചത് സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി. നേതാക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ മോദിയും ഷി ചിൻപിങ്ങുമൊക്കെ എണീറ്റു നില്‍ക്കുമ്പോൾ ഇമ്രാൻ ഇരുന്നു. പിന്നീട് സംഘാടക‍ർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇമ്രാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തയ്യാറായത്. ഇമ്രാന്‍ ഉച്ചകോടിയുടെ നയതന്ത്ര പ്രോട്ടക്കോള്‍ തെറ്റിച്ചെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം.

Prime Minister of #Pakistan @ImranKhanPTI‘s Arrival with other World Leaders at Invitation of President of Kyrgyzstan for Opening Ceremony 19th Meeting of the Council of the Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek Kyrgyzstan (13.06.19)#SCOSummit2019 pic.twitter.com/fYdKYN3Fv7

— PTI (@PTIofficial) June 13, 2019