ശ്രീനഗര്‍: ലഡാക്കിൽ മരംകോച്ചുന്ന തണുപ്പില്‍ സൈനികര്‍ യോഗ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റുന്നു. ജൂണ്‍ 21ന് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇന്തോ- ടിബറ്റന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ പോലീസിന്റെ യോഗ പരിശീലനം. സൂര്യനമസ്‌കാരം ഉള്‍പ്പെടെയുളള വിവിധ യോഗമുറകളാണ് ഇവര്‍ ചെയ്യുന്നത്. നിലത്ത് മഞ്ഞിന് മുകളില്‍ ഒരു തുണിവിരിച്ചാണ് ഇവര്‍ യോഗ ചെയ്യുന്നത്. കഠിനമായ തണുപ്പിനെ ചെറുക്കാന്‍ മേല്‍വസ്ത്രവും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#WATCH: Indo-Tibetan Border Police (ITBP) performs ‘yoga’ at an altitude of 18,000 feet in Ladakh, ahead of #InternationalYogaDay on June 21. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/QL1eTzqzEv

