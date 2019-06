ചണ്ഡീഗഡ് : ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ കങ്കൻവാൾ റോഡിലുള്ള അടി വസ്‌ത്രനിര്‍മ്മാണ ഫാക്റ്ററിയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ അഗ്‌നിശമന തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. ആളപായമോ,ആർക്കേലും പരിക്കേറ്റതായോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ലുധിയാനയിൽ താജ്‌പുർ റോഡിലുള്ള ആക്രി വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗോഡൗണിനും തീപിടിച്ചിരുന്നു. അഗ്നിശമന സേനയുടെ ആറ് യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്‌.

Punjab: Fire broke out at a scrap godown at Tajpur Road in Ludhiana earlier tonight. 6 fire tenders are present at the spot. Fire officer Shambhu Nath Sharma says, "Fire is almost doused. Cooling is being done. We don't know what caused the fire." pic.twitter.com/JPJHUp54uF

— ANI (@ANI) June 15, 2019