ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ച് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി എംപി. പഞ്ചാബിലെ സംഗൂരുവില്‍ നിന്നുള്ള എഎപി എംപി ഭഗവന്ദ് മന്‍ ആണ് പാര്‍ലമെന്റില്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത്. അതേസമയം

ദൈവനാമത്തില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഉവൈസി, ‘ജയ് ഭീം, ജയ് മീം, അല്ലാഹു അക്ബര്‍, ജയ് ഹിന്ദ്’ എന്ന വാക്കുകളോടെയായിരുന്നു പ്രതിജ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചത്.

Delhi: Aam Aadmi Party MP from Punjab's Sangrur, Bhagwant Mann takes oath as member of the Lok Sabha, concludes with "Inquilab Zindabad". pic.twitter.com/S6LSzSkLRC

