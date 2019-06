ചെന്നൈ : ബസുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് ‘ബസ് ഡേ’ ആഘോഷം നടത്തുന്നത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഹരമാണ്. എന്നാല്‍ ബസ് ഡേ ആഘോഷത്തിനിടെ ഒരു പറ്റം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ബസിന് മുകളില്‍ നിന്ന് ഭീതിജനിപ്പിക്കും വിധം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ബസിന്റെ മുകളിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി. നഗരത്തിലെ തിരക്കിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന്റെ മുകളില്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ബ്രേക്കിട്ടപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മുപ്പതോളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കൂട്ടമായി ബസിനു മുന്നിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ ബസ് നിര്‍ത്തിയതിനാല്‍ ഒരു വന്‍ ദുരന്തം ഒവിവായി. ബസിനു മുകളിലും വിന്‍ഡോ സീറ്റില്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്നും മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ വിളിച്ചും ചുവടുവയ്ക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളെ വിഡിയോയില്‍ കാണാം.

Look what happened on Chennai Bus Day celebrations. 🙃🙃🙃 pic.twitter.com/Z6UHawD7DX

— Naveen N (@tweetstonaveen) June 18, 2019