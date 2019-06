മുംബൈ : മുംബൈയിൽ വൻ അഗ്നിബാധ. സെവ്റി എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലെ ഗോഡൗണിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്‌നിശമന സേനയുടെ നാല് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. ആളപായമോ പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Mumbai: A fire breaks out at a company's godown in Sewri area. Four fire tenders at the spot. No casualties/injuries reported. More details awaited. #Maharashtra

— ANI (@ANI) June 19, 2019