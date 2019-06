ആരാധകര്‍ ഒന്നടങ്കം ചോദിക്കുന്നു, ബ്രൂമയോടൊപ്പമുള്ളത് ആര്?

ലണ്ടന്‍: സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം ഇപ്പോള്‍ ജസ്പ്രീത് ബൂമ്രയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ്. താരം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച ആ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം തേടുകയാണിപ്പോള്‍ ആരാധകര്‍. എല്ലാ കാര്യത്തിലും, എന്നെ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്ന ചുമലുകള്‍ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് ബൂമ്ര ട്വിറ്ററില്‍ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. ആരാധകര്‍ക്ക് അറിയേണ്ടത് ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് ആരാണെന്നാണ്. ആകാംക്ഷ കൂട്ടി ക്യാപ്ഷനൊപ്പം ലവ് ഹഗ് ഇമോജികളും ബൂമ്ര പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ട്വീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ അത് ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ കമന്റുകളായി കുമിഞ്ഞുകൂടി. ആരാണത്..? വാത്സല്യത്തോടെ ബൂമ്ര ആരുടെ തോളില്‍ കയ്യിട്ടാണ് ഇടനാഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നത്. ആരാധകരില്‍ ഏറെ പേര്‍ക്കും അറിയേണ്ടത് അമ്മയാണോ ചിത്രത്തില്‍ എന്നാണ്. ചിത്രത്തിലുള്ളത് ബൂമ്രയുടെ അമ്മ ദല്‍ജ്ജിത്ത് കൗറാണെന്ന് പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ഉറപ്പിക്കികയാണ് ആരാധകര്‍. എഴാം വയസ്സില്‍ പിതാവ് മരിച്ച ബൂമ്രയെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊന്നോമനയാക്കിയ അമ്മയെക്കാള്‍ വലിയ മറ്റാരും ബൂമ്രയ്ക്കില്ലെന്ന് ആരാധകര്‍. സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലായിരുന്ന അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ഉള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ബൂമ്ര പലപ്പോഴായി ട്വിറ്ററില്‍ സ്‌നേഹ സമ്പന്നമായ വരികളോടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ബൂമ്രയുടെ ട്വീറ്റ് കാണാം.

The shoulder that always supports me, no matter what. ❤🤗. pic.twitter.com/IvibjMcimb

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) June 18, 2019