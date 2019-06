ആവേശപ്പോരിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം : തോൽവിയില്‍ ഞെട്ടി ഇംഗ്ലണ്ട്

ലീഡ്‌സ്: ആവേശപ്പോരിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് തകർപ്പൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി ശ്രീലങ്ക. 20 റണ്‍സിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വീഴ്ത്തിയത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക നിശ്ചിത ഓവറിൽ ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 232 റൺസ് മറികടക്കാൻ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് സാധിച്ചില്ല. ലങ്കയുടെ ബൗളിംഗ് ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനാകാതെ 47 ഓവറില്‍ 212 റൺസിൽ പുറത്തായി.

SRI LANKA. HAVE. DONE. IT.

Sri Lanka secure a famous victory over the tournament hosts!#CWC19 | #ENGvSL pic.twitter.com/m5xigfcDdv

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 21, 2019