മുംബൈ: നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലില്‍ വൻ തീപിടിത്തം. മസാഗോണ്‍ ഡോക്കില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഐഎന്‍എസ് വിശാഖപട്ടണം എന്ന കപ്പലിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഒരാൾ മരിച്ചു. പൊള്ളലേറ്റ് അകത്തു കുടുങ്ങിയ കരാര്‍ തൊഴിലാളി ബ്രജേഷ് കുമാര്‍(23) എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമായെന്നും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Mazagon Dock Shipbuilders Limited: One contract worker unfortunately succumbed possibly due to asphyxia and burn injury and another suffered minor burns. An inquiry has been constituted to ascertain the cause of fire. https://t.co/3dwaNAa2So

— ANI (@ANI) June 21, 2019