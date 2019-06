‘കുടിവെള്ളമില്ല’ പരാതി പറഞ്ഞു മടുത്ത നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ തെരുവിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ടു

ഭോപ്പാല്‍: പരാതി പറഞ്ഞ് മടുത്ത ഗ്രാമീണര്‍ ഒടുവില്‍ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ തെരുവിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച വാര്‍ത്തയാണ് ഭോപ്പാലില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. ഒഡീഷയില്‍ ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ നിലച്ച വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ഭുവനേശ്വര്‍ -പുരി റോഡ് ഉപരോധിച്ച നാട്ടുകാര്‍ സമാനമായ രീതിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. രത്‌ലമിലെ ഭീമ ഖേദി പ്രദേശവാസികളാണ് അറ്റകൈ പ്രയോഗിച്ചത്.

പ്രദേശത്തെ റോഡുകള്‍ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ചെളിനിറഞ്ഞ നിലയിലാണ്. കുടിവെള്ളമില്ല. ശുചീകരണവും നടക്കാതെ പ്രദേശമാകെ മലിനമായി കിടക്കുകയാണ്. കൊതുകുകള്‍ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നു. ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പല തവണ നാട്ടുകാര്‍ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ സമീപിച്ചു.

എന്നാല്‍ സെക്രട്ടറി നിഷേധാത്മക നിലപാട് തുടരുകയായിരുന്നു.വെള്ളിയാഴ്ചയും നാട്ടുകാര്‍ സെക്രട്ടറിയെ സമീപിച്ചു. അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാതെ വന്നതോടെ രോഷാകുലരായ ഏതാനും പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഇയാളെ പോസ്റ്റില്‍ പിടിച്ചുകെട്ടിയിട്ടു. പോലീസ് എത്തിയാണ് ഒടുവില്‍ ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

Madhya Pradesh: Residents of Bhima Khedi village in Ratlam tied Gram Panchayat Secy to an electricity pole today alleging that construction work is not being done in their village, water gets collected on streets and mosquitoes become a nuisance there. Case has been registered. pic.twitter.com/Mhis9hJOQJ

