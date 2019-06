അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തില്‍ ആവേശ ജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 224/8 എന്ന സ്‌കോര്‍ നേടിയപ്പോള്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മറുപടി 213 ല്‍ ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു.

മധ്യനിരയില്‍ റണ്‍ കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്മാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കോറിംഗിനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു. ധോണിയുടേയും, കേദാര്‍ ജാദവിന്റേയും പതുക്കെയുള്ള ഇന്നിംഗ്‌സുകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച സ്‌കോര്‍ നേടുന്നതിന് തടസമായതെന്ന് ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. അഞ്ചാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ധോണി 52 പന്തില്‍ 28 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. താരത്തിന്റെ ഒച്ചിഴയും വേഗത്തിലുള്ള ഇന്നിംഗ്‌സ് ആരാധകരെ മുഴുവന്‍ രോഷം കൊള്ളിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വലിയ വിമര്‍ശനമാണ് ധോണിയ്ക്ക് നേരെ ഉയരുന്നത്.

If India Lose Today…..This is the Villain #Dhoni #INDvsAFG pic.twitter.com/qZPJ9AFIQp

When someone Ask Jadhav And Dhoni why are you playing under 50 strike Rate:#INDvAFG pic.twitter.com/FtucTH9pMi

— Engineer_हूँ (@black_snake10) June 22, 2019