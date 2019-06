മ്യൂനിച്ച്: ഹാലെ ഓപ്പണിൽ പത്താം കിരീടം നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് ഇതിഹാസ താരം റോജര്‍ ഫെഡറര്‍. ബെല്‍ജിയത്തിന്റെ ഡേവിഡ് ഗോഫിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വിസ് താരം ഫെഡറര്‍ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്‌കോര്‍ 7-6, 6-1.

Good to be 10 again

👋 from Halle pic.twitter.com/1jg2aVcDjr

— Roger Federer (@rogerfederer) June 23, 2019