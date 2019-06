പാകിസ്ഥാന് ആശ്വാസ ജയം : ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് കനത്ത തോൽവി

ലണ്ടന്‍: ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ ആശ്വാസ ജയം നേടി പാകിസ്ഥാൻ. 49 റണ്‍സിനാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റ് ചെയ്ത പാക്കിസ്ഥാന്‍ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ നേടിയ 308 റണ്‍സ് മറികടക്കാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. 50 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 259 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് നേടിയത്.

🇵🇰 keep their #CWC19 semi-final hopes alive!

They beat 🇿🇦 by 49 runs, with Amir and Riaz among the wickets after half-centuries from Sohail and Azam took them to 308/7. #WeHaveWeWill pic.twitter.com/vjJgNm11Cb

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 23, 2019