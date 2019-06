ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോഡ്: പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ലോകകപ്പിലെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന ഇന്ത്യന്‍ പേസര്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ പരിശീലനത്തിനിറങ്ങി. വ്യാഴാഴ്ച്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കളിക്കാനുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ. ആരാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത് എന്നു നോക്കൂ എന്ന കുറിപ്പോടെ ബിസിസിഐ തന്നെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഓവറിലാണ് ഭുവനേശ്വറിന് പരിക്കേറ്റത്. പേശിവലിവ് അനുഭവപ്പെട്ട താരം ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇടതുകാലിലെ പേശിവലിവ് ആണ് ഭുവിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഭുവനേശ്വറിന് പകരം മുഹമ്മദ് ഷമിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചത്.

Look who’s back in the nets 💪💪#TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/m8bqvHBwrn

— BCCI (@BCCI) June 25, 2019