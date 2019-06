ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ജാ​ര്‍​ഖ​ണ്ഡിലെ ആ​ള്‍​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണം മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​നേ​റ്റ ക​ള​ങ്ക​മെ​ന്ന് കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത്. അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​സം​സ്ഥാ​നം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ബി​ജെ​പി​യു​ടെ മൗ​നം ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്നാ​ണെ​ന്നും രാ​ഹു​ല്‍ കു​റി​ച്ചു. #IndiaAgainstLynchTerror എ​ന്ന ഹാ​ഷ് ടാ​ഗോ​ടു​കൂ​ടിയാണ് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌.

ക​ഴി​ഞ്ഞ 18ന് ​ഖാ​ര്‍​സ്വാ​നി​ല്‍ വ​ച്ചാ​ണു ത​ബ്രി​സ് അ​ന്‍​സാ​രി(24)​യെ​ന്ന യു​വാ​വി​നെ മോ​ഷ​ണ​ക്കു​റ്റം ആ​രോ​പി​ച്ച്‌ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം കെ​ട്ടി​യി​ട്ട് മ​ര്‍​ദി​ച്ച്‌ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യത്. വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മോ​ട്ടോ​ര്‍​സൈ​ക്കി​ള്‍ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആക്രമണം. പി​ന്നീ​ട് ജം​ഷ​ഡ്പു​രി​ലെ ടാ​റ്റാ മെ​യി​ന്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ള്‍ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ മരിക്കുകയായിരുന്നു.

The brutal lynching of this young man by a mob in Jharkhand is a blot on humanity. The cruelty of the police who held this dying boy in custody for 4 days is shocking as is the silence of powerful voices in the BJP ruled Central & State Govts. #IndiaAgainstLynchTerror pic.twitter.com/4MKvli1ohC

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 25, 2019