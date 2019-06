ആദ്യ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ന്യൂസിലൻഡ് : നിർണായക മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനു ജയം

ബിര്‍മിംഗ്ഹാം:നിർണായക മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനു ജയം. ബിര്‍മിംഗ്ഹാമില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് ന്യൂസിലൻഡിനെ ആദ്യ തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലന്‍ഡ് നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ നേടിയ 237 റണ്‍സ് പാക്കിസ്ഥാന്‍ മറികടന്നു. 49.1 ഓവറില്‍ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 241 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.

They win by six wickets. #WeHaveWeWill pic.twitter.com/pmrobUwaRy

ബാബര്‍ അസമാണ്(127 പന്തില്‍ പുറത്താവാതെ 101) പാകിസ്താനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. ഹാരിസ് സൊഹൈലും (68) മികച്ച പ്രകടനം കളിക്കളത്തിൽ കാഴ്ച്ച വെച്ചു. ഇമാം ഉള്‍ ഹഖ് (19), ഫഖര്‍ സമാന്‍ (9), മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് (32) എന്നിവരാണ് പുറത്തായപ്പോൾ സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍ (5) പുറത്താവാതെ നിന്നു. ന്യൂസിലൻഡിനായി ട്രന്റ് ബോള്‍ട്ട്, ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസണ്‍, കെയ്ന്‍ വില്യംസണ്‍ എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം സ്വന്തമാക്കി.

Pakistan are now just one point of fourth place 👀 #CWC19 | #NZvPAK | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/T9AVFjjPD5

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 26, 2019