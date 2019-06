മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: ലോകകപ്പിൽ വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ രോഹിത് ശര്‍മ്മ ഔട്ട് ആയതാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. രോഹിത് ശര്‍മ്മ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഔട്ടായതല്ലെന്നും അമ്പയർമാർ ചതിച്ചതാണെന്നുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ വാദിക്കുന്നത്. കെമര്‍ റോച്ച്‌ എറിഞ്ഞ ആറാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ഷായ് ഹോപ്പ് രോഹിതിനെ ക്യാച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഫീല്‍ഡ് അമ്പയർ ഔട്ട് അനുവദിച്ചില്ല. അള്‍ട്രാ എഡ്ജില്‍ പന്ത് ഉരസിയെങ്കിലും അതു ബാറ്റിലാണോ പാഡിലാണോ എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ മൂന്നാം അമ്പയർ ഔട്ട് വിധിച്ചു. രോഹിതിന്റെ ഔട്ട് കണ്ട് വി.ഐ.പി ഗാലറിയിലിരുന്ന് കളി കാണുകയായിരുന്ന ഭാര്യ റിതികയും ഞെട്ടി. രോഹിതിനെ ഔട്ടാക്കിയതിനെതിരെ നിരവധി താരങ്ങളും ആരാധകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

What? All of India at the moment after another very biased decision by #icc umpire #Shame #RohitSharma #INDvWI #CWC19 #TeamIndia #umpire pic.twitter.com/742KslfIJ5

Was there enough conclusive evidence to give Rohit caught-behind? I’m not so sure….but that’s strictly my opinion. Umpire giving it Not-Out is the equivalent of a soft-signal in this case…. #CWC19 #IndvWI

— Aakash Chopra (@cricketaakash) June 27, 2019