ജല്‍ന: വാഹനങ്ങള്‍ കടന്നു പോകുന്നതിനിടെ റോഡ് മുറിഞ്ഞ് വേര്‍പെട്ടു. മറാത്ത്‌വാഡയിലെ ജല്‍നയിലാണ് സംഭവം. ഒരു വാഹനം റോഡിലൂടെ നീങ്ങിയതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് റോഡ് രണ്ടായി മുറിഞ്ഞ് മാറിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ തുടരുന്ന കനത്ത മഴയില്‍ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു.

#WATCH A road got washed away in Jalna, following heavy rain in the area. #Maharashtra pic.twitter.com/v1aPlhFkg5

— ANI (@ANI) June 30, 2019