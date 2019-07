ബര്‍മിംഗ്‌ഹാം: ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്ത് ലോകകപ്പ് സെമിയിലേക്ക് കുതിച്ച് ഇന്ത്യ. 28 റൺസിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയം. ബാറ്റിങ്ങിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത് ശർമയും, ബൗളിങ്ങിൽ നാല് വിക്കറ്റുമായി ബുംറയും, മൂന്ന് വിക്കറ്റുമായി ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയുമാണ് ജയം അനായാസമാക്കിയത്, ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറിൽ ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 314 റൺസ് മറികടക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 48 ഓവറിൽ 286 റൺസിന് പുറത്തായി.

