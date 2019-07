ആവേശപോരാട്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം

ലണ്ടന്‍: ലോകകപ്പിലെ ആവേശപോരാട്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. 23 റൺസിനാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക 50ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 338 റൺസ് മറികടക്കാൻ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ വിൻഡീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല. നിശ്ചിത ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 315 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്.

WHAT A GAME – Sri Lanka win by 23 runs!

Nicholas Pooran notched up a splendid century for West Indies, but Angelo Mathews and Lasith Malinga came up with the goods – yet again. 🙌 #SLvWI | #LionsRoar | #MenInMaroon | #CWC19 pic.twitter.com/hjg51AI3S5

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 1, 2019