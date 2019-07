കനത്ത സുരക്ഷയില്‍ വനം വകുപ്പിന്റെ ധീര നടപടി; കയ്യേറ്റമൊഴിപ്പിക്കാനെത്തിയ വനിതാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെ തല്ലി ചതച്ച അതേ ഇടത്ത് ആയിരകണക്കിന് തൈകള്‍ നട്ട് കയ്യടി നേടി – വീഡിയോ

ആസിഫാബാദ്: കയ്യേറ്റമൊഴിപ്പിക്കാന്‍ എത്തിയ വനിതാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെ ടിആര്‍എസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ചത് ഏറെ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. തെലങ്കാനയിലെ ആസിഫാബാദ് ജില്ലയിലുള്ള സരസാല ഗ്രാമത്തിലെ സിര്‍പൂര്‍ മണ്ഡലില്‍ വനഭൂമിക്ക് സമീപത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് ഒരു സംഘമാളുകള്‍ കയ്യേറി കൃഷിയും മറ്റ് നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തി വരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഈ ഭൂമി തിരികെപ്പിടിക്കുകയും, പ്രദേശത്ത് മരങ്ങള്‍ നട്ടു വളര്‍ത്തി വീണ്ടും വനഭൂമിയാക്കാന്‍ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് സി അനിത എന്ന ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസര്‍ വനംവത്കരണത്തിനായി മരത്തൈകള്‍ നടാന്‍ പ്രദേശത്ത് എത്തിയത്.

The place where lady range officer was attacked. Plantation was done at same location today by 400 FD, police & other personals. All nearby senior officers were present & 20 hectare was planted to save land from future encroachment. Much required step & befitting reply. pic.twitter.com/ufg1VqUiJF

