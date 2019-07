ചിന്താമണി: ബസും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 12പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കർണാടകയിലെ ചിന്താമണിയിലാണ് വാഹനാപകടമുണ്ടായത്. ഇരുപതോളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Karnataka: 12 people have died in a collision between an auto rickshaw and a bus in Chintamani. More than 20 injured in the incident. pic.twitter.com/xiCGcYCGPn

— ANI (@ANI) July 3, 2019