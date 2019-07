ബസും ഗുഡ്സ് ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം : മരിച്ചവരിൽ മലയാളികളും

ചിന്താമണി: ബസും ഗുഡ്സ് ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് മലയാളികളടക്കം 11 പേർ മരിച്ചു. കര്‍ണാടകയിലെ ചിക്കബല്ലാപുര ചിന്താമണി ടൗണിനടുത്തുള്ള മുരുഗമല്ലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശികളായ സിദ്ധിക്ക്, റജീന എന്നിവരാണ് മരിച്ച മലയാളികൾ. ഇവർ ചിന്താമണിയിലെ ദര്‍ഗയില്‍ തീര്‍ത്ഥാടനത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ ഓട്ടോ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. 20 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ ചിന്താമണി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

Karnataka: 12 people have died in a collision between an auto rickshaw and a bus in Chintamani. More than 20 injured in the incident. pic.twitter.com/xiCGcYCGPn

— ANI (@ANI) July 3, 2019