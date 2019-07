പന്ത് കളിക്കുന്ന പശു; വൈറലായ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിലെ കണ്ണ് നനയ്ക്കുന്ന സത്യം ഇങ്ങനെ

പനജി: ഗോവയിലെ മര്‍ഡോളില്‍ ഫുട്ബാള്‍ കളിക്കുന്ന പശുവിന്‍റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ചർച്ചാവിഷയം. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പശു ഇത്രയും മനോഹരമായി ഫുട്ബാള്‍ തട്ടിയതെന്നാണ് പലരുടെയും സംശയം. അതിന് പിന്നിലെ കഥ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. ഗോവന്‍ പത്രമായ ഒ ഹെറാള്‍ഡോയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പശു പ്രസവിച്ചത്. എന്നാൽ പശുക്കുട്ടി ചത്തു. മാര്‍ഡോല്‍ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. കുഞ്ഞ് ചത്തിന് ശേഷം പശു വളരെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നുവെന്നും അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് അലഞ്ഞു തിരിയുകയായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുകയുണ്ടായി. പന്ത് തന്‍റെ കുട്ടിയാണെന്ന ധാരണയിലാണ് ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തിയതെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്.

This is the funniest thing you will see today! pic.twitter.com/Kfz08Dka3Z

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 1, 2019