ന്യൂ ഡല്‍ഹി :ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ കർക്കർദൂമയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ ഡയറക്റ്ററേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഓഫീസിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിശമന സേനയുടെ 22 യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. ആളപായമോ, പരിക്കുകളോ ഇത് വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

Delhi: A fire breaks out at Directorate General of Health Services (DGHS) Office, Karkardooma. Total 22 fire tender at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/NwTClOHMWx

