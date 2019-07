ആഗ്ര: ബസ് നദിയിലേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞ് 29 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആഗ്ര-യമുന അതിവേഗ പാതയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് അപകടം നടന്നത്. ലക്‌നൗവില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേയ്ക്കു പോയ സ്ലീപര്‍ കോച്ച് ബസ് ആണ് ആഗ്രയില്‍ വച്ച് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

നദിയില്‍ വീണ ബസ് 15 അടിയോളം താഴ്ചയില്‍ മുങ്ങിപ്പോയി. അതേസമയം 20 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബസില്‍ നാല്‍പതിലധികം യാത്രക്കാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അപകടത്തില്‍ അനുശോചനമറിയിച്ചു.

One Sleeper Coach passenger bus travelling from Lucknow to Delhi met with an accident on Yamuna Expressway. It fell into the side fall about 15 feet deep.

20 passengers rescued so far. Efforts are on for the rest.

IG Agra

