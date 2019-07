ബാഴ്‌സലോണ: ഫ്രഞ്ച് സ്‌ട്രൈക്കര്‍ അന്റോയ്ന്‍ ഗ്രീസ്മാന്‍ ഇനി ബാഴ്‌സലോണയുടെ ജേഴ്‌സിയില്‍ കളിക്കും. താരം ക്ലബ്ബിലെത്തിയ കാര്യം ബാഴ്‌സ ആരാധകര്‍ തന്നെയാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമായി അത്‌ലറ്റികോയുടെ സുപ്രധാന താരമാണ് ഗ്രീസ്മാന്‍. അവര്‍ക്കായി 255 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 133 ഗോളുകള്‍ നേടി. 43 അസിസ്റ്റും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. ഒരു യൂറോ കപ്പും യുവേഫ സൂപ്പര്‍ കപ്പും അത്‌ലറ്റികോ ജേഴ്‌സിയില്‍ താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

⚠ All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

🔵🔴

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019