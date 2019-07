ആർഎസ്എസ് ശാഖ ചേരുന്നതിനിടെ സംഘർഷം : പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

ജയ്‌പൂർ: ആർഎസ്എസ് ശാഖയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം. രാജസ്ഥാനിലെ ബുണ്ടിയിലാണ് സംഭവം. ശാഖയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ചില പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജൂലൈ പത്തിനായിരുന്നു സംഭവം. ബുണ്ടിയിലെ ഒരു പാർക്കിൽ ആർഎസ്എസ് ശാഖ ചേരവെ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചിലരും ആർഎസ്എസ് ശാഖയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ പോലീസ് ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി. സംഘർഷത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പിടിയിലായവരെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.

#WATCH Rajasthan: Clash erupted between two groups during an ongoing session at Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) shakha in Bundi district. pic.twitter.com/eyEXgAmlaC

— ANI (@ANI) July 12, 2019