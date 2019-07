ലണ്ടന്‍: വിംബിള്‍ഡണ്‍ സെമിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വിസ് താരം റോജര്‍ ഫെഡററും സ്പാനിഷ് താരം റാഫേല്‍ നദാലും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബാലനിലാണ്. ടെന്നീസ് പ്രേമികളെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിയ മത്സരത്തിനിടെ ഗാലറിയില്‍ കാഴ്ച്ചക്കാര്‍ക്ക് ഒപ്പം ഇരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി. നിരവധിപ്പേരാണ് കളിനടക്കുന്നതിനിടെ ഗാലറിയില്‍ ഇരുന്ന് കുട്ടി പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന്‍റെ കൗതുകകരമായ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Can’t believe commentators were giving a kid in the audience flack for reading a book at #Wimbledon – least it wasn’t an ipad – kudos to any kid picking up a book these days……#federervsnadal pic.twitter.com/JwM4cnrMNt

— Mark A. Thomson (@MarkAlanThomson) July 13, 201