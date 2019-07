ന്യൂ ഡൽഹി : റബ്ബർ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലെ ജിൽമിൽ വ്യാവസായിക മേഖലക്കുള്ളിലെ ഫാക്ടറിയിൽ രാവിലെ ഒന്‍പതരയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അഗ്നിശമന സേനയുടെ 26 യൂണിറ്റുകളാണ് തീയണയ്ക്കാന്‍ എത്തിയത്. തീപിടിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല, സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Delhi: Fire breaks out in a rubber factory in Jhilmil industrial area. 26 fire tenders present at the spot pic.twitter.com/eHEqPEZ2HE

— ANI (@ANI) July 13, 2019