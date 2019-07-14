കഞ്ചാവ് കൃഷി : രണ്ട് ഏഷ്യക്കാരെ അബുദാബി പൊലീസ് പിടികൂടി

അബുദാബി : കഞ്ചാവ് കൃഷി നടത്തിയ രണ്ട് ഏഷ്യക്കാരെ അബുദാബി പൊലീസ് പിടികൂടി. അൽഐനിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ഇവർ കഞ്ചാവ് കൃഷി നടത്തുകയായിരുന്നു. 37 കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. ഏജന്റുമാർ മുഖേനെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ലഹരി മരുന്ന് വിൽപന നടത്തുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നു പോലീസ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൃഷിയിടത്തിലെ പ്രത്യേക മുറിയിൽ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മരണക്കൃഷിയിടം’ എന്ന് പേരിട്ട സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള കഞ്ചാവ് വേട്ടയുടെ വിഡിയോയും പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
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شرطة أبوظبي تقبض على شخصين بتهمة زراعة "القنب الهندي" . . قبضت #شرطة_أبوظبي على شخصين من الجنسية الآسيوية بتهمة زراعة 37 شجرة #القنب_الهندي في إحدى المزارع ب #مدينة_العين بعملية أطلق عليها اسم عملية "مزرعة الموت". وكانت وردت لشرطة أبوظبي معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بزراعة نبات #القنب_الهندي في أحد المزارع وتجهيز غرفة لتعاطي وترويج #المواد_المخدرة. وأجرت الشرطة تحرياتها للتأكد من صحة ماورد اليها ومراقبة الشخص الذي وردت بشأنه المعلومات ،من قبل فريق عمل تم تشكيله لهذه الغاية . واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضبط " الهدف "بعد تحديد موقع المزرعة وتنفيذ العملية من قبل فريق العمل ومداهمة المزرعة والقبض عليهم . ودعت #شرطة_أبوظبي إلى التعاون مع عناصر الشرطة في التصدي للمخدرات، وملاحقة مروجيها ومتعاطيها ، حاثة #أفراد_المجتمع على عدم التردد في الإبلاغ عن أية تصرفات تثير شكوكهم بالاتصال على 999 في مركز #القيادة والتحكم أو #بدالةأمان 8002626 . #في_أبوظبي #InAbuDhabi #أبوظبي_أمن_وسلامة #Abudhabi_safe_and_secure #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي#الإعلام_الأمني #UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news #security_media
ലഹരിമരുന്ന് വിൽപനക്കാരെയും നിർമാതാക്കളെയും തുരത്തുമെന്നും ലഹരിമരുന്ന് വിൽപനക്കാർ സമീപിക്കുകയോ ഇവരെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അറിയിക്കണമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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