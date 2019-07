നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദു രാജിവച്ചു

അമൃത്സര്‍: നവ്‌ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദു പഞ്ചാബ് മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്നും രാജിവച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിംഗുമായി ഏറെനാള്‍ നീണ്ട ഭിന്നതയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് രാജി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് അദ്ദേഹം എഴിതിയ കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് സിദ്ദു ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചു. പഞ്ചാബ് മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്നും താന്‍ രാജി വയ്ക്കുന്നു എന്ന ഒരു വരി മാത്രമാണ് കത്തില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10-നാണ് കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

My letter to the Congress President Shri. Rahul Gandhi Ji, submitted on 10 June 2019. pic.twitter.com/WS3yYwmnPl

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) July 14, 2019