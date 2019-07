ഓട്ടോറിക്ഷ ട്രക്കിലിടിച്ച് അപകടം : 7പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കച്ച് : വാഹനാപകടത്തിൽ 7പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ജില്ലയിൽ മങ്കുവാ എന്ന പ്രദേശത്തു ഓട്ടോറിക്ഷയും ട്രക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്. 10പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Gujarat: 7 dead and 10 injured after an auto collided with a truck near Mankuwa area of Kutch, earlier today. More details awaited. pic.twitter.com/1VyhpMBwzr

— ANI (@ANI) July 15, 2019