അഭിലാഷിന് പഠിക്കണം, കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കളിക്കണം ; സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടി പതിനാലുകാരൻ

സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ സന്തോഷം ഉള്ള കാര്യം അറിയിക്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റ്‌….#05/07/2019#ൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരുന്നെല്ലോ..പുല്ലാട് ഉള്ള അഭിലാഷ് മോന്റെ വീഡിയോ..ഞാൻ ചെയ്ത ആ വീഡിയോ കണ്ട് Flowers TV ചാനൽ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച(July 14) 10 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ""അനന്തരം"" ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അഭിലാഷ് മോന്റെ കുടുംബത്തെ സെലക്ട്‌ ചെയ്തു..ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും സഹായ ധനം അയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി From the bottom of my Heart….ആ പോസ്റ്റ്‌….## 05/07/2019 ##പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോഴഞ്ചേരി അടുത്ത് പുല്ലാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഓട്ടോ റിക്ഷാ ഡ്രൈവർ ആയ പ്രകാശിന്റെ 14 വയസ്സ് ഉള്ള മകൻ അഭിലാഷ് 9 മാസം മുൻപ് സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ആക്‌സിഡന്റ് ആയി കോഴഞ്ചേരി മുത്തൂറ്റിലും അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലും വെന്റിലെറ്ററിലും മറ്റും ചികിത്സയിൽ ആരുന്നു..ദൈവം കനിഞ്ഞു ജീവൻ തിരികെ കിട്ടി..എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കിഡ്നി രണ്ടും തകരാറിൽ ആയി ദുരിതാവസ്ഥയിൽ ആണ്..എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കണം എന്നാണ് doctors നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്..അതിനു ഭീമമായ ഒരു തുക വേണം..അത് കണ്ടെത്താൻ ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല..നല്ലവരായ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ മകന്റെ ചികിത്സ നടക്കുന്നത്..ആഴ്ചയിൽ 3 ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം..ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ നന്മ മനസ്സുകളും ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കണമെന്ന് വിനീതപൂർവം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.. പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു..സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തു സഹായിക്കൂ….Bank account details..Account Holder Name: Abhilash Kumar&Mr. Prakash( Joint Account)Account no.11680100062807Ifsc code:FDRL0001168Branch: Federal Bank,PoovathoorMob: 8593957092

