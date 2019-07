മുംബൈ : വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണ്ണവുമായി യാത്രക്കാരൻ പിടിയിലായി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ അന്തരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 10നുണ്ടായ സംഭവം വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ആണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്. 18ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണ്ണമാണ് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ ഇയാളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല

Maharashtra: Customs Department recovered gold worth Rs 18,90,400 from a passenger at Pune International Airport on July 10. Investigation is underway. pic.twitter.com/76I1IK1I2B

— ANI (@ANI) July 15, 2019