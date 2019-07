ഗതാഗത പിഴയുടെ വിശദാംശങ്ങളറിയാൻ ഇനി വാട്സാപ്പ്

ദുബായ്: ദുബായിൽ ഗതാഗത പിഴയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലൂടെ അറിയാം. ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) 24/7 വാട്സാപ് സേവനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിലെ വീഡിയോയിലൂടെ ആർടിഎ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ആർടിഎയുടെ 058-8009090 വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പരിലൂടെ പിഴ എങ്ങനെ, എവിടെ, എപ്പോൾ അടക്കണം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാനാകും. ഉടൻ തന്നെ മറുപടിയും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

How and where do you pay your fines? Soon you will be able to access all the information you need at any time through the new service on WhatsApp. pic.twitter.com/Wp09RnP1fV

