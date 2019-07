ബെംഗളൂരു : കർണാടകയിൽ നിർണായക ഇടപെടലുമായി ഗവർണർ വാജുഭായ് വാല. നാളെ ഉച്ചക്ക് 1.30 ന് മുമ്പ് കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വാസം തെളിയിക്കണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗവര്‍ണര്‍ കത്ത് നല്‍കി. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നീളുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നും സര്‍ക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Karnataka Governor Vajubhai Vala wrote the letter to Chief Minister HD Kumaraswamy, asking him to prove majority of the Government on the floor of the house by 1:30 pm tomorrow https://t.co/GvCdwL5MPc

— ANI (@ANI) July 18, 2019