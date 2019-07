ഏതന്‍സ് : ശക്തമായ ഭൂചലനം.ഗ്രീസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഏതന്‍സിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 5.1 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. 15 സെക്കന്‍ഡോളം ഭൂചലനം നീണ്ടു നിന്നു. ഉയര്‍ന്ന കെട്ടിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു.

#UPDATE A strong earthquake jolted #Athens Friday, knocking out phone and cellphone connections, with no immediate reports of damage or injuries. The epicentre of the 5.1-magnitude quake was 23 kilometres (14 miles) northwest of the city, the Greek geodynamic institute said. pic.twitter.com/T8L7WQYwti

