മുംബൈ : കെമിക്കൽ ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ താനെ ജില്ലയിലെ ബിവന്ദിയിലാണ് സംഭവം. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Maharashtra: A fire broke out in a chemical godown in Bhiwandi, Thane, earlier today. Fire fighting operations are still underway. pic.twitter.com/iwx6KcqaKk

