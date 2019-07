ബെംഗളൂരു : വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി സർക്കാർ താഴെ വീണതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ബിജെപി നേതാവ് ബിഎസ് യെദ്യൂരപ്പ. കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പതനം ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ വിജയമാണെന്നും കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ദുര്‍ഭരണം കാരണം കര്‍ണാടകയിലെ ജനങ്ങള്‍ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

BS Yeddyurappa, BJP: It is victory of democracy. People were fed up with Kumaraswamy government. I want to assure people of Karnataka that a new era of development will start now. pic.twitter.com/JmVrtTa9SK

