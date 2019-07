ആർടിഐ ബിൽ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി

ന്യൂ ഡൽഹി : പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആർടിഐ നിയമഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കി. പ്രതിപക്ഷം വോട്ടെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ച് വാക്ക്ഔട്ട് നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിൽ പാസ്സായത്. സഭ ശബ്ദവോട്ടോടെയാണ് ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്.

The Right to Information (Amendment) Bill, 2019 passed by Rajya Sabha. pic.twitter.com/OW0oF3gqQ0

