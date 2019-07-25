ഷാര്ജ: യുഎഇയിലെ ഷാര്ജയില് ഗതാഗത നിയമലംഘനം നടത്തിയ പ്രവാസി ഡ്രൈവര്ക്ക് വൻ തുക പിഴ. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി 106 നിയമ ലംഘനം നടത്തിയ ഇയാൾക്ക് 1.38 ദശലക്ഷം ദിര്ഹം(2.13 കോടി രൂപ) പിഴയാണ് വിധിച്ചത്. യാത്രക്കാരെ അനധികൃതമായി വാഹനത്തില് കയറ്റുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടി, തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇയാള് നിരന്തരം നിയമം ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
View this post on Instagram
ارتكبها خلال عام واحد شرطة الشارقة تضبط سائق آسيوي ارتكب "106" مخالفة بقيمة مليون و"138" ألف درهم ضبطت إحدى دوريات الانجاد التابعة لمركز شرطة واسط الشامل بشرطة الشارقة، مركبة يقودها شاب آسيوي الجنسية يبلغ من العمر"31" عاماً ارتكب "106" مخالفة تحميل الركاب بدون ترخيص تابعة لمواصلات الشارقة، بلغت مجموع قيمتها المالية مليون و"138" ألف درهم، وذلك أثناء رصد الدورية له لحظة إرتكابه لمخالفة تحميل الركاب من الطريق. وقال المقدم محمد عبدالرحمن بن قصمول مدير مركز شرطة واسط الشامل بالانابة : إن السائق ارتكب مخالفاته المرورية خلال عام واحد فقط، وكانت أول مخالفة يرتكبها بتاريخ 16 أغسطس 2018م. وأشار المقدم بن قصمول، إنه تم ضبط السائق المخالف بتاريخ 24 يوليو الجاري بواسطة دورية تابعة للمركز، وقد تبين عند التدقيق في بيانات السائق على ارتكابه ل "106" مخالفة بلغت قيمتها مليون و"138" ألف درهم. وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين بضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المرورية التي وضعت لسلامتهم على الطريق، وتجنب ارتكاب المخالفات المرورية.
2018 ആഗസ്റ്റ് 16നാണ് ഇയാള് ആദ്യമായി നിയമം ലംഘിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി ഇയാള് നിരന്തരം നിയമം ലംഘിച്ചെന്ന് വാസിത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ടര് ലെഫ്. കേണല് മുഹമ്മദ് അബ്ദുല് റഹ്മാന് ബിന് ഖസ്മൂല്അറിയിച്ചു.
Post Your Comments