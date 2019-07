View this post on Instagram

ارتكبها خلال عام واحد شرطة الشارقة تضبط سائق آسيوي ارتكب "106" مخالفة بقيمة مليون و"138" ألف درهم ضبطت إحدى دوريات الانجاد التابعة لمركز شرطة واسط الشامل بشرطة الشارقة، مركبة يقودها شاب آسيوي الجنسية يبلغ من العمر"31" عاماً ارتكب "106" مخالفة تحميل الركاب بدون ترخيص تابعة لمواصلات الشارقة، بلغت مجموع قيمتها المالية مليون و"138" ألف درهم، وذلك أثناء رصد الدورية له لحظة إرتكابه لمخالفة تحميل الركاب من الطريق. وقال المقدم محمد عبدالرحمن بن قصمول مدير مركز شرطة واسط الشامل بالانابة : إن السائق ارتكب مخالفاته المرورية خلال عام واحد فقط، وكانت أول مخالفة يرتكبها بتاريخ 16 أغسطس 2018م. وأشار المقدم بن قصمول، إنه تم ضبط السائق المخالف بتاريخ 24 يوليو الجاري بواسطة دورية تابعة للمركز، وقد تبين عند التدقيق في بيانات السائق على ارتكابه ل "106" مخالفة بلغت قيمتها مليون و"138" ألف درهم. وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين بضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المرورية التي وضعت لسلامتهم على الطريق، وتجنب ارتكاب المخالفات المرورية.