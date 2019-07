ബാലിയിലെ ഹോട്ടലില്‍ മോഷണം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ കുടുംബം പിടിയിൽ

ബാലി: ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാലിയിലെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് മോഷണം നടത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ കുടുംബം പിടിയിൽ. താമസിച്ച ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ നിന്ന് സാധനങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ചതിനാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. റിസോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ കുടുംബത്തിന്‍റെ ബാഗുകള്‍ ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബാഗില്‍ നിന്ന് ഹോട്ടല്‍ മുറിയിലെ സാധനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തില്‍ ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരനുമായി കുടുംബം തർക്കിക്കുന്നുണ്ട്. ടൗവ്വലുകള്‍, ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങള്‍, അലങ്കാര വസ്തുക്കള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് ബാഗിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

This family was caught stealing hotel accessories. Such an embarrassment for India.

Each of us carrying an #IndianPassport must remember that we are ambassadors of the nation and behave accordingly.

India must start cancelling passports of people who erode our credibility. pic.twitter.com/unY7DqWoSr

