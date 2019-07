പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക വിമാനം പരിശീലന പറക്കലിനിടെ തകർന്ന് വീണു: 17 മരണം

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക വിമാനം തകർന്ന് 17 പേർ മരിച്ചു. റാവൽപ്പിണ്ടിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. പരിശീലന പറക്കലിനിടെ റാബി പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ വിമാനം തകർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു. രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ 5 വിമാന ജീവനക്കാരും, 12 പ്രദേശവാസികളുമാണ് മരിച്ചത് . പതിനെട്ടോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Pakistan: 17 people, including 5 crew members and 12 civilians have lost their lives after a Pakistan Army aircraft crashed near Mora Kalu in Rawalpindi, today. pic.twitter.com/qbcqhDlkY2

