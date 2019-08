ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീരിനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കാനും, ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കാനുമുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാർ നീക്കത്തിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് കൈക്കൊണ്ട നിലപാടില്‍പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യസഭയിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ചീഫ് വിപ്പ് ഭുവനേശ്വര്‍ കലിത പാര്‍ട്ടി വിട്ടു. അസമിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം.

Congress leader Bhubaneswar Kalita on his resignation from Rajya Sabha today: The resignation has been accepted. I will not analyse the reasons now, maybe tomorrow or day after, I will explain them to you. pic.twitter.com/inCCI9nOtP

