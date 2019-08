കാശ്മീരിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല നാളുകളെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഇനി പുതിയ ഉദയമാണ് പിറക്കുന്നതെന്നും കാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല നാളുകളാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സ്ഥാപിത താല്‍പര്യക്കാരുടെ ബന്ധനത്തില്‍നിന്ന് കശ്മീരിനെ മോചിപ്പിച്ചു. 130 കോടി ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കും. നാഴികകല്ലായി മാറിയ ബില്‍ വന്‍ പിന്തുണയോടെ പാസാക്കിയ സുപ്രധാന നിമിഷമാണിതെന്നും മോദി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്കാന്‍ മുന്നില്‍നിന്ന് സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിനും ഡോ. അംബേദ്കര്‍ക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിനായി ജീവന്‍ നല്‍കിയ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര്‍ജിക്കും ആദരമായിട്ടാണ് ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

The passage of key Bills pertaining to Jammu, Kashmir and Ladakh are a fitting tribute to the great Sardar Patel, who worked for India’s unity, Dr. Babasaheb Ambedkar, whose views are well known and Dr. SP Mookerjee who devoted his life for India’s unity and integrity.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2019