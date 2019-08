‘നിങ്ങളുടെ വിയോഗം തീരാ നഷ്ടമാണ്, ആത്മശാന്തി നേരുന്നു പ്രിയ സഹോദരി’ : പ്രണാമം അർപ്പിച്ച് ബഹറിൻ

സുഷമാജി നിങ്ങൾ എന്നേ എപ്പോഴും എന്റെ പ്രിയ സഹോദരാ എന്നേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളു.. ഇന്നവർ നമ്മോടൊപ്പമില്ല. അവരുടെ വിയോഗം ഇന്ത്യക്കും ബഹ്‌റിനും തീരാ നഷ്ടമാണ്, പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരി എന്നാണ് ബഹ്‌റിൻ വിദേശ കാര്യമന്ത്രി ഖാലിദ് ബിൻ അഹ്‌മദ്‌ അൽ ഖലീഫ ട്വീറ്റ് ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും അകന്നു നില്‍ക്കുന്ന നിശബ്ദതയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ സുഷമ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം തന്റെ കര്‍മ മണ്ഡലത്തില്‍ അവര്‍ മൗനം പാലിച്ചില്ല.

Indian leader , former External Affaires Minister , who always called me “My Brother “ , Sushma Swaraj , is not with us Anymore. Rest In Peace “ My dear Sister “ India and Bahrain will miss you #SushmaJi pic.twitter.com/gQgeAFe7ly

